أستاذ تاريخ يكشف عن أهمية عودة مخطوط تابع لعصر المماليك إلى مصر .. فيديو

أكد الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس أن عودة المخطوط ينتمي لعصر السلطان قنصوة الغوري أخر سلاطين المماليك ببلاد الشام يستمد أهميته من قدمه.



وأضاف أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت عبر فضائية on e تقديم الإعلامية رانيا هاشم أن هذا المخطوط مسجل بدار الكتب التابعة لوزارة الثقافة المصرية، مشيرا إلى أن دار الكتب تبذل جهودا كبيرة لعودة المخطوطات المسروقة.



وتابع أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس أنه بعد الحروب الصليبية سرقت كميات هائلة من المخطوطات المصرية، مؤكدا أن هذا المخطوط لم يكن ضمن قائمة المزادات، منوها إلى أنه يتمنى أن يكون هناك احتفال بعودة هذه المخطوطة إلى مصر.



وأشار أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس إلى أن عددا كبيرا من دول أوروبا بها الكثير من المخطوطات المصرية التى سرقت من مصر، مؤكدا أن تلك المخطوطات لها قيمة تاريخية كبيرة ولا تقدر بثمن.



وقال أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن بعض المخطوطات فى حاجة إلى ترميم، مشيرا إلى أن دار الكتب به وحدات خاصة لترميم المخطوطات التى بحاجة إلى ذلك.



