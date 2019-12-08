ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ تاريخ يكشف عن أهمية عودة مخطوط تابع لعصر المماليك إلى مصر .. فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:11 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس أن عودة المخطوط ينتمي لعصر السلطان قنصوة الغوري أخر سلاطين المماليك ببلاد الشام يستمد أهميته من قدمه.

وأضاف أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت عبر فضائية on e تقديم الإعلامية رانيا هاشم أن هذا المخطوط مسجل بدار الكتب التابعة لوزارة الثقافة المصرية، مشيرا إلى أن دار الكتب تبذل جهودا كبيرة لعودة المخطوطات المسروقة.

وتابع أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس أنه بعد الحروب الصليبية سرقت كميات هائلة من المخطوطات المصرية، مؤكدا أن هذا المخطوط لم يكن ضمن قائمة المزادات، منوها إلى أنه يتمنى أن يكون هناك احتفال بعودة هذه المخطوطة إلى مصر.

وأشار أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس إلى أن عددا كبيرا من دول أوروبا بها الكثير من المخطوطات المصرية التى سرقت من مصر، مؤكدا أن تلك المخطوطات لها قيمة تاريخية كبيرة ولا تقدر بثمن.

وقال أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن بعض المخطوطات فى حاجة إلى ترميم، مشيرا إلى أن دار الكتب به وحدات خاصة لترميم المخطوطات التى بحاجة إلى ذلك.

Advertisements

ترشيحاتنا

مواجهة قوية للزمالك ونارية لـ بيراميدز.. تفاصيل لقاءات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر

كشفت عورة التعليم.. القصة الكاملة لرقصة طلاب كفر الشيخ التي أضاع طلابها هيبة المدرسة

بعد إصابة الشيف علاء الشربيني | 5 أطعمة تصيبك بانسداد الشرايين | الكاتشب والعيش الشامى أخطرها

زيجة لم تكتمل.. رانيا فريد شوقي تصدم الجمهور بطلاقها في سن الـ 16 عاما ..فيديو

ننشر تفاصيل عرض بيراميدز الضخم لخطف محمود كهربا من الأهلي

حكم بناء مقبرة من دورين .. الإفتاء تحسم الجدل بعد انتشاره في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد

نيسان تطرح جي تي آر 50 الإصدار المحدود بسعر 18.9 مليون جنيه