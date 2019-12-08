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توك شو

مستورد: 407 ملايين دولار واردات مصر من الشاي والسجائر في 8 أشهر.. فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:43 م
الشاي والسجائر -
الشاي والسجائر - أرشيفية
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قسم التوك شو
قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر من أكبر الدولة المستوردة لـ الشاي فى القارة الافريقية.

وأضاف شيحة خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه تم استيراد شاي وتبغ بــ 407 ملايين دولار فى 8 أشهر.

وتابع أحمد شيحة، ان استيراد الشاي والسجائر يدخل على الدولة الكثير من الضرائب سنويا.

وأشار الى أن استيراد الشاي تراجع فى الفترة السابقة نظرا لزيادة التكلفة وقلة الاستهلاك فى المرحلة الاخيرة بعد زيادة الأسعار.

وأوضح أحمد شيحة، أن مصر تستورد 100% من التبغ، مشيرا إلى أن المستوردين يقومون بإعادة تصنيع التبغ وبيعه كسجائر للمواطنين.
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