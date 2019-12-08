رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية يكشف أهم بنود لائحة قانون الجمعيات الجديد

أكد طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أنّ لائحة قانون الجمعيات أوشكت على الانتهاء، ومن المتوقع صدورها في بداية 2020، لافتا إلى أنّه سيتم البدء في توفيق أوضاع 57 ألف جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى الجمهورية فور إصدار اللائحة.



وقال "عبدالقوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الاتحاد أقام مؤتمرات واجتماعات عديدة في المحافظات المختلفة فضلًا عن غرفة عمليات في الاتحاد لتلقي استفسارات ومقترحات على مواد اللائحة التي تشمل 35 مادة.



وأضاف رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: "حريصون على إصدار اللائحة تتوافق مع القانون ويكون هناك تسهيل للإجراءات العمل الأهلي"، كاشًفا أن قانون الجمعيات الأهلية نص على وجود فروع للجمعيات خارج مصر.