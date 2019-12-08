بعد رحيل والدها بـ شهرين | إيمي طلعت زكريا تكشف آخر طلب له

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن آخر طلب من والدها لها قبل رحيله بـ أيام، وذلك من خلال لقائها في برنامج "عرب وود" .



وقالت:" ولدي رحل يوم 10/8 وانا عيد ميلادي 10/22 وهو كان يحرص على الاحتفال بعيد ميلادي كل عام وكنت اتحدث معه عن مكان الاحتفال بعيد ميلادي لهذ العام ولكن طلب مني ان لا أحتفل به".



كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا توفي في شهر أكتوبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقي، ليتوفى هناك.



يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.

