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رياضة

اجتماع عاجل في المقاولون لمناقشة استعدادات الفريق لاستئناف الدوري

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:58 م
اجتماع في المقاولون
اجتماع في المقاولون
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عمرو ابوبكر
عقد محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب جلسة مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عماد النحاس على هامش مران الفريق اليوم الأحد استعدادا لمواجهة المصري.

يواجه المقاولون العرب منافسه المصري يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة للدوري بعد عودة المشرف على الكرة من رحلة عمل في اوروبا استغرقت أسبوعين.

وتحدث عادل فتحي مع المدير الفني حول جاهزية الفريق كما حرص على متابعة المران والحديث مع اللاعبين وتحفيزهم لمواصلة الانتصارات والنتائج الجيدة سواء في الدوري او كأس مصر.

يذكر أن المقاولون يحتل المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة حصدها ذئاب الجبل من الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء واحد والخسارة في لقاء آخر.
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