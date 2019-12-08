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توك شو

مدرب منتخب الكاراتيه: الألعاب الفردية لم تأخذ حقها مسبقا | فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:13 م
المنتخب المصرى
المنتخب المصرى
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قسم التوك شو
قال محمود مصطفي مدرب منتخب الشباب والناشئين للكاراتيه،: إنني سعيد جدا من القيادة السياسية ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب اهتمامهم بالألعاب الفردية مثل الكاراتيه لان الاهتمام مسبقا كان بكرة القدم فقط .

وأضاف " مصطفى " خلال لقائه في برنامج " حديث المساء " المذاع علي " ام بي سي مصر "، أن الالعاب الفردية لم تأخذ حقها مسبقا ، أما الآن فهي تأخذ حقها إعلاميا بالاضافه إلى اهتمام الرئيس السيسي بتكريم الفائزين ودعمهم نفسيًا وهذا من الاشياء المهمة جدا إلى اللاعب .

وأشار "مصطفى" إلى أن اللاعب عندما يجد دعماّ نفسيا يمكنه أن يعطي أضعاف أضعاف ما كان يفعله من قبل .

وأوضح " مصطفى " أن الدعم النفسي والمعنوي مهم جدا خصوصا ان يكون من القائد " الرئيس عبد الفتاح السيسي" .

وتابع " مصطفى " أن تكريم الرئيس حافر الى كل رياضي تم تكريمه واصبح طموح لدى اللاعبين حتى يتمكنوا من ان يتم تكريمهم مثل اصدقائهم وبهذا الشكل نستطيع الفوز باستمرار .
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