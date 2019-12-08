ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أول تحرك من محافظ الإسكندرية بعد العثور على دولفين نافق بشاطئ المعمورة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:25 م
أول تحرك من محافظ
أول تحرك من محافظ الإسكندرية بعد العثور على دولفين نافق
Advertisements
أحمد عبد العزيز
وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور ياسر الجندي رئيس حي المنتزة ثان، بالتعامل الفوري مع الدولفين النافق بشاطئ المعمورة ، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وذلك عقب ورود بلاغ بوجود كائن بحري على شاطئ المعمورة السياحى .

وعلى الفور تم التواصل مع مسئولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية ، وتشكيل لجنة مكونة من ممثلي المعهد القومي لعلوم البحار والمصايف وإدارة الرقابة والرصد البيئي بالمنتزه ثان ، والإدارة العامة لشئون البيئة .

وبعد الفحص من قبل المتخصصين بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايف تبين إنه من النوع (دولفين ذو المنقار الصغير)، وتبين أنه أنثي ويزن حوالي ٧٠٠ كجم وعمره يتراوح ما بين سنة إلى سنة ونصف تقريبًا.

وأخذ القياسات المرفوميترية تبين أن طوله يصل إلى حوالى مترين وخمس وسبعين سم، ومحيطه واحد متر وستون سم، وطول الزعنفة الصدرية ٤١ سم، والزعنفة الذيلية ٦٠ سم، أما الزعنفة الظهرية فكانت ٤٥ سم ، وبلغ عدد أسنانه ٤٤ سنة.

كما تبين وجود كدمات بجسمه مما يدل على إنه قد إرتطم بجسم صلب تسبب في وفاته، ويوجد بصورة متعفنة مما يجعل من الصعب نقله وتحنيطه بشكل علمي سليم، لذلك سيتم نقله للمدفن الصحي بالحمام وذلك بعد تسليمه لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية حفاظًا على البيئة ولعدم انتشار الأوبئة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا يصلح للتحنيط.. العثور على دولفين نافق على شاطئ بلطيم

البلاستيك القاتل .. نفوق دولفين في السخنة والسبب : زجاجة مياه | تفاصيل

لديه 44 سنة.. الأمواج تلقي بـ دولفين نافق بشاطئ المعمورة بالإسكندرية ..صور

ترشيحاتنا

بلاغ يتهم الهارب محمد علي ووالده بارتكاب جرائم خطف وترويع وبلطجة ضد المواطنين

أحمد الفيشاوي يثير جدلا بـ نيولوك مع هيفاء وهبي.. ومصطفى خاطر يداعبه: كريستيانو رونالدو

مفاجأة.. كأس الأمم الإفريقية في فرنسا لهذا السبب

FBI يكشف تفاصيل جديدة عن الطيار السعودي منفذ حادث فلوريدا | فيديو

لا داعي لتناول المسكنات.. 7 أطعمة تخلصك من الصداع وألم الرأس

فيديوجراف| موقف محرج لأنغام في الرياض للمرة الثانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد

نيسان تطرح جي تي آر 50 الإصدار المحدود بسعر 18.9 مليون جنيه