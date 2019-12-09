ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.10%

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:01 ص
وكالات
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.10% ما يعادل 0.51نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 526.33 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 227,559 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 414,989.08دولارًا نفذت من خلال 86 صفقة.

اقرأ أيضا:
مصر تسعى لزيادة إنتاج الزيت الخام

فيما سجل مؤشر البورصة العراقية اليوم, تراجعًا بنسبة 0.10%، متوقفًا عند 483.8 نقطة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 364,622,162 سهمًا، بقيمة 253,398,423 دينارًا عراقيًا، تحصلت من إبرام 324 صفقة، شملت 29 شركة مساهمة، من أصل مئة وشركتين مسجلة في البورصة، انخفضت خلالها أسهم 3 شركات، وارتفعت أسهم 7، فيما حافظت 19 شركة على أسعار أسهمها.

وعلى صعيد أخر، أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,549.43 بارتفاع قدره 2.12 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 764.36 بارتفاع قدره 0.29 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 6 ملايين و315 ألفًا و907 أسهم بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و953 ألفًا و355 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 68 صفقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

822 مليون جنيه مبيعات المصريين.. تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات

انخفاض مؤشر البحرين الرئيسي 0.10 نقطة

ارتفاع البورصة الأردنية 0.21% خلال أسبوع

مؤشرا بورصة البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

البورصة العراقية تغلق على تراجع

ترشيحاتنا

فورد F-150 الكهربائية تستطيع استخدام 4 محركات في وقت واحد... صور

للحفاظ على صحة قلبك .. تعرف على 3 أطعمة تحمي من انسداد الشرايين

القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية.. 4 أشياء يجب أن تعرفها قبل الافتتاح

شاهد.. ابن عمار الشريعي وزوجته في أول ظهور خلال الذكرى السابعة لرحيله

أحمد الفيشاوي يثير جدلا بـ نيولوك مع هيفاء وهبي.. ومصطفى خاطر يداعبه: كريستيانو رونالدو

ناس عايشة في الماضي.. ياسمين صبرى تثأر من محمد سامى وتدعم نسرين أمين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد F-150 الكهربائية تستطيع استخدام 4 محركات في وقت واحد... صور

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد