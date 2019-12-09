البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.10%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.10% ما يعادل 0.51نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 526.33 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 227,559 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 414,989.08دولارًا نفذت من خلال 86 صفقة.اقرأ أيضا:فيما سجل مؤشر البورصة العراقية اليوم, تراجعًا بنسبة 0.10%، متوقفًا عند 483.8 نقطة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 364,622,162 سهمًا، بقيمة 253,398,423 دينارًا عراقيًا، تحصلت من إبرام 324 صفقة، شملت 29 شركة مساهمة، من أصل مئة وشركتين مسجلة في البورصة، انخفضت خلالها أسهم 3 شركات، وارتفعت أسهم 7، فيما حافظت 19 شركة على أسعار أسهمها.وعلى صعيد أخر، أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,549.43 بارتفاع قدره 2.12 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 764.36 بارتفاع قدره 0.29 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 6 ملايين و315 ألفًا و907 أسهم بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و953 ألفًا و355 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 68 صفقة.