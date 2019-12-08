أحمد موسى: رئيس النواب منح الحكومة أسبوعين لفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل

قال الإعلامى أحمد موسى، إن رئيس مجلس النواب منح الحكومة أسبوعين لإصدار مشروع قانون لفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل.



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، رئيس مجلس النواب هدد وزير العدل باستجواب وهو مالم يحدث من قبل فى اى دولة أخرى، موضحا:"الدكتور على عبدالعال بيدور على مصالح الشعب".



وتابع :"ازمة الشهر العقارى أزمة تؤرق الجميع، واقرء ما يقدم من شكاوى فى مكاتب الشهر العقارى ويتم نشره عبر موقع صدى البلد الإخبارى المتميز".

