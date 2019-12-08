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توك شو

انا زي اختك لا تفعل بي هذا.. أشواق الإيزيدية تتذكر مأساة اغتصابها من داعشي| شاهد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:29 م
مواجهة قاسية بين
مواجهة قاسية بين أشواق حجي الإيزيدية ومغتصبها الداعشي
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «العربية» لحظة مواجهة الفتاة الأيزيدية أشواق حجي حميد ومغتصبها الداعشي ابو غمام اللحياني في فيديو جديد، بعد أن اختطفها التنظيم الإرهابي وهي في الرابعة عشرة من العمر.

وجلست الإيزيدية أشواق حجي وجها لوجه مع الداعشي المغتصب الذي أسرها في 2014، ولم تمتلك الفتاة الأيزيدية نفسها من رؤية مغتصبها الداعشي وقامت واقفة علي قدميها توجه له عدة أسئلة، وعرضت له صورا لعدد من ضحايا التنظيم الإرهابي لتذكره وتسأله عن مكان أفراد أٍسرتها.

وحاورت الضحية أشواق حجي مغتصبها : «أرفع راسك وكلمني، وبعد 5 سنوات جلسنا الأن لنعرف ماذا حدث في 2014، ومن أنا وكم كان عمري وقتها 14 سنة، هل عندك أخت وتقبل ان رجل عمر أبوك يغتصب اختك، وانت لا تعرف الحلال والحرام، وانت يجب ان تعاقب مثلي وكل الفتيات الايزديات».

وانفعلت الضحية أشواق حجي متابعة : «انت اغتصبت كم بنت واين ذهبت بأهلي وأنا الآن أعيش بدونهم وبدون أخواتي، بعد ان دمرت حياتي، وكم قلت لك انا مثل اختك لا تفعلي بي هكذا، وانت كنت تضربي وتغتصبني وعمري وقتها كان 14 سنة، وانا عمري ما أنسى هذا المشهد المأساوي طوال عمري، ارفك راسك يا قذر وتكلم».

وشارك ابو غمام اللحياني في عملية سبي الإيزيديات عام 2014، وكانت لديه سبيات منهم الأيزيدية أشواق حجي، التي هربت بعد أشهر من عملية السبي، وبعد سنوات تمكن جهاز المخابرات العراقي من القبض على القيادي الداعشي.
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