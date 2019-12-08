محمد عبدالرحمن يحصل على جائزة أفضل ممثل كوميدي | شاهد

نشر الفنان محمد عبدالرحمن صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلق محمد عبدالرحمن قائلا: " الحمد لله.. جائزة أفضل ممثل كوميدي، شكرًا جزيلًا لجميع القائمين على مهرجان #نجم_العرب

وشكرًا ليكم يا أحلى جمهور في الدنيا على دعمكم وثقتكم المستمرة.. وإن شاء الله استمر في تقديم أعمال تعجبكم ❤️

#محمد_عبدالرحمن #mo_abdelra ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



الف مبروك - تستاهل والله - مبروك يانجم



ويشارك محمد عبدالرحمن فى فيلم "لص بغداد" بطولة: محمد عادل إمام، فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل صلاح عبدالله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلم.