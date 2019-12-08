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فن

محمد عبدالرحمن يحصل على جائزة أفضل ممثل كوميدي | شاهد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:14 م
محمد عبدالرحمن
محمد عبدالرحمن
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سيد احمد
نشر الفنان محمد عبدالرحمن صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وعلق محمد عبدالرحمن قائلا: " الحمد لله.. جائزة أفضل ممثل كوميدي، شكرًا جزيلًا لجميع القائمين على مهرجان #نجم_العرب 
وشكرًا ليكم يا أحلى جمهور في الدنيا على دعمكم وثقتكم المستمرة.. وإن شاء الله استمر في تقديم أعمال تعجبكم ❤️
#محمد_عبدالرحمن #mo_abdelra ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

الف مبروك - تستاهل والله - مبروك يانجم

ويشارك محمد عبدالرحمن فى فيلم "لص بغداد" بطولة: محمد عادل إمام، فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل صلاح عبدالله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلم.
محمد عبدالرحمن يحصل على جائزة أفضل ممثل كوميدي | شاهد
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