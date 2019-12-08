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محافظات

أسورة كشفت اللغز.. تحديد هوية رضيع عثر عليه بجوار مسجد فى الدقهلية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:36 م
تحديد هوية رضيع
تحديد هوية رضيع
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همت الحسينى
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس من كشف لغز عثور عدد من الاهالى على طفل حديث الولادة ملقى بجوار مسجد ابو هلالى ببلقاس ويحمل اسم والدته وتم التوصل لاسم الأم ومكان إقامتها وجار ضبطها .

وتعود الواقعه عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اليوم إخطارا  يفيد بورود بلاغ للعميد هيثم حجى مامور مركز شرطة بلقاس من عدد من الاهالى بعثورهم على طفل حديث الولاده ملقى بجوار مسجد أبو هلال وبيده أسورة بلاستيك عليها اسم والدته.

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد يوسف صبرى رئيس المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين ان الطفل حديث الولاده وانه ربما يكون ولد بأحد المستشفيات حيث عثر على يده اسورة بلاستيك تستخدم في اقسام الولاده وعليه اسم والدته  وتدعى " زينب فتحي على أحمد".

وبتشكيل فريق بحث  وبمراجعة مستشفيات الدقهلية بحالات الولادة تم تحديد هوبة الأم وتبين انها من قرية بطرة التابعه لمركز طلخا وجار ضبطها ومعرفة أسباب القائها لرضيعها في الشارع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بوضعه باحدى الحضانات وكلفت المباحث بسرعة ضبط الام وتحرياتها حول الواقعة.
أسورة كشفت اللغز.. تحديد هوية رضيع عثر عليه بجوار مسجد فى الدقهلية
أسورة كشفت اللغز.. تحديد هوية رضيع عثر عليه بجوار مسجد فى الدقهلية
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