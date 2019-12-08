برلماني يهاجم الحكومة بسبب أموال المعاشات.. فيديو

قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حمى أموال المعاشات، ووجه وزارتى التضامن الاجتماعي، والمالية، بعدم المساس بأموال المعاشات ونقلها من صناديق وزارة المالية إلى الصناديق الخاصة بالمعاشات.



وأضاف الغول خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب أكدت أنه لم يكن هناك مساس بأموال المعاشات.



وتابع أنه بعد تصريح الحكومة، وجه الرئيس بعودة 800 مليار جنيه من إلى صناديق المعاشات وهو ما يوحي بـ«تدليس» الحكومة على الشعب والنواب.



وأكد الغول أن الرئيس السيسي طمأن الذين يحصلون على المعاش أنه لا مساس بحقوقهم.