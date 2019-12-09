واردات النفط الصينية تسجل ارتفاعا قياسيا في نوفمبر

سجلت واردات النفط الخام الصينية، ارتفاعا قياسيا على أساس يومي في نوفمبر المنتهي، فيما عملت مصافي التكرير بطاقة عالية كي تستهلك حصص الواردات السنوية، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية اليوم ، أن البلد الآسيوي – وهي أكبر مشتري للنفط في العالم – واستورد بالفعل 45.74 مليون طنا من الخام، ما يعادل 11.13 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 10.72 مليون برميل يوميا في أكتوبر، و9.61 مليون برميل يوميا في نوفمبر العام الماضي.إقرأ أيضا:وفي الشهور الـ11 الأولى من العام الحالي اشترت الصين 461.88 مليون طن من النفط في المجمل، أو ما يعادل 10.09 مليون برميل يوميا، بزيادة نسبتها 10.4% من الفترة ذاتها في العام الماضي، وفقا للبيانات.ومع اقتراب العام الحالي من نهايته، تعمل مصافي التكرير النفطي الخاصة على زيادة مستويات الإنتاج من أجل استهلاك حصصها من واردات الخام في العام الحالي، كي تتمكن في النهاية من التقدم للحصول على مزيد من الحصص في العام المقبل.في غضون ذلك حافظت مصافي التكرير النفطي الحكومية على إنتاجها عند مستويات مستقرة، وأوضحت بيانات الجمارك الصينية أن الصين باعت 7.31 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة للخارج في نوفمبر المنصرم، بارتفاع نسبته 63.5% من عام سابق.وفي الأحد عشر شهرا الأولى من 2019 بلغت صادرات الصين النفطية 60.22 مليون طن، بزيادة نسبتها 14.2% من الفترة ذاتها من العام الماضي.في غضون ذلك قفزت واردات الغاز الطبيعي الإجمالية، من بينها الغاز الطبيعي المسال، بنسبة 3.3% في نوفمبر، من الفترة ذاتها من العام المنصرم، إلى 9.45 مليون طنا، بحسب البيانات.