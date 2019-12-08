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رياضة

الدوري الإنجليزي.. برايتون يتعادل 2 - 2 مع ولفرهامبتون في الجولة الـ 16

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:16 م
نادي ولفرهامبتون
نادي ولفرهامبتون
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إسماعيل محمود
تعادل نادي برايتون أند هاف ألبيون وضيفه نادي ولفرهامبتون بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

افتتح وولفرهامبتون، التسجيل في الدقيقة 28 عن طريق البرتغالي دييجو جوتا، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض عن طريق الفرنسي نيال موباي في الدقيقة 34، ليضيفوا بعدها الهدف الثاني عن طريق الهولندي ديفي بروبر، لكن قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، سجل فريق وولفرهامبتون هدف التعادل عن طريق دييجو جوتا، لينتهي اللقاء بتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ولفرهامبتون للنقطة 24 في المركز السادس، ورصيد نادي برايتون للنقطة 19 في المركز الثاني عشر.

وتتبقى مباراة واحدة في الجولة السادسة عشرة، بين فريقي ارسنال وويست هام يونايتد، في ديربي لندني ، وتقام غدًا في العاشرة مساءً.

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