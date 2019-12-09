برلماني يكشف فوائد اكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات

أشاد طلعت خليل عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإكتشاف المواهب الرياضية في كل المحافظات، مؤكدًا أنه يساهم بشكل كبير في تنمية مهارات اللاعبين من كل مكان وتطوير المنظومة الرياضية بالكامل.



وأضاف "خليل" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه التوجيهات لابد أن تترجم على أرض الواقع في أقرب وقت مما لها من اهمية كبيرة في رفع كفاءة اللاعبين وتحسين منظومة الرياضة في مصر.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن تقدم الملاعب الرياضية في جميع المحافظات التابعة للدولة مجانية ممارسة الرياضة، لافتًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بتأجير الملاعب الرياضية بمقابل مادي.



يأتى ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة.



وأضاف راضي أن الرئيس وجه بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.



كما أكد ثقته الكاملة في قدرات الشباب وإمكاناتهم الواعدة وأنهم عماد مستقبل مصر، ومن ثم ضرورة استثمار ما يزخر به الوطن من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن.