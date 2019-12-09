ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البترول تشكل لجنة فنية لتحسين أداء الحقول المتقادمة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:39 ص
مايكل عياد
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة من قطاع البترول وعدد من رؤساء الشركات العالمية والخبراء والمهنيين بالصناعة لدراسة سبل تحسين أداء الحقول المتقادمة في مصر على أن تقدم اللجنة توصياتها في نهاية الربع الأول من العام القادم.

اقرأ أيضا:
مليار و66 مليون جنيه.. حصيلة جمارك العين السخنة خلال نوفمبر 2019

وشدد الملا، في بيان له، على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد أهم الشروط الأساسية للنجاح في صناعة البترول فى إطار برنامج التطوير والتحديث، كما أكد على أهمية إعداد كوادر بشرية ماهرة وذلك لاعتماد مستقبل أي صناعة بشكل كبير على شبابها ولضمان مستقبل مثمر واستدامة النجاحات.

وأضاف أنه يتم حاليًا العمل على زيادة إنتاج الزيت الخام لسد الفجوة مع الاستهلاك المحلى، من خلال العمل على تطوير النظم والإجراءات وطرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية لاكتشاف المكامن البترولية لزيادة الإنتاج أسوة بما تم إنجازه في مجال الغاز الطبيعي من نجاحات كبيرة أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير البترول: مصر أحد أكبر وأسرع الاقتصادات نموا فى المنطقة

الملا: التحول الرقمي ركيزة أساسية في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول

وزير البترول: التحول الرقمي ركيزة أساسية في مشروع تطوير وتحديث القطاع

وزير البترول يسلم شهادات التخرج لتأهيل 20 شابًا من العاملين بالقطاع

طارق الملا: إجراءات وخطوات جادة لتعزيز منظومة السلامة والصحة فى أنشطة البترول

البترول: نعمل على زيادة إنتاج الزيت الخام لسد الفجوة مع الاستهلاك المحلي

ترشيحاتنا

قرد ومن العجائب.. ميلاد طفل بذيل يثير الجدل

5 نجوم x العمليات.. نيللي كريم تستأصل ورما وبطل نصيبي وقسمتك مريض بالسرطان

شركة تذكرتي توجه رسالة قوية لفريق الزمالك وجماهيره

نصف بني آدم.. مانيكان في بالوعة صرف صحي يثير الجدل بـ دمياط

أول ظهور لـ طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة | شاهد

4 أسابيع .. غياب نجم الأهلي عن الفريق لإصابته بتمزق في العضلة الأمامية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد F-150 الكهربائية تستطيع استخدام 4 محركات في وقت واحد... صور

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد