البترول تشكل لجنة فنية لتحسين أداء الحقول المتقادمة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة من قطاع البترول وعدد من رؤساء الشركات العالمية والخبراء والمهنيين بالصناعة لدراسة سبل تحسين أداء الحقول المتقادمة في مصر على أن تقدم اللجنة توصياتها في نهاية الربع الأول من العام القادم.اقرأ أيضا:وشدد الملا، في بيان له، على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد أهم الشروط الأساسية للنجاح في صناعة البترول فى إطار برنامج التطوير والتحديث، كما أكد على أهمية إعداد كوادر بشرية ماهرة وذلك لاعتماد مستقبل أي صناعة بشكل كبير على شبابها ولضمان مستقبل مثمر واستدامة النجاحات.وأضاف أنه يتم حاليًا العمل على زيادة إنتاج الزيت الخام لسد الفجوة مع الاستهلاك المحلى، من خلال العمل على تطوير النظم والإجراءات وطرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية لاكتشاف المكامن البترولية لزيادة الإنتاج أسوة بما تم إنجازه في مجال الغاز الطبيعي من نجاحات كبيرة أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير.