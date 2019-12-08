اعتراف نادر لـ وزير الدفاع الأمريكي: روسيا سبقتنا في مجال التسليح

اعترف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بتقدم روسيا على الولايات المتحدة في مجال من مجالات "سباق التسليح"، فيما تحاول واشنطن اللحاق بها.



وبحسب وكالة "تاس" الروسية، قال إسبر في منتدى ريجان الوطني للدفاع إن الولايات المتحدة تحاول اللحاق بروسيا في تطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت.



وأضاف:"لقد توقفنا مؤقتا عن تطوير هذه التقنيات قبل بضع سنوات، عندما كان لدينا تقدم واضح".



وتابع:"مانفعله الآن، التخطيط للحاق بالركب".



وأكد أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تستثمر "كل دولار متاح لديها من أجل إحراز تقدم في الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت".



