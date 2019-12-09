السيارات المحلية الأكثر مبيعا في مصر 2019

تراجعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا في مصر بشكل عام خلال 2019، بينما حافظت شركة نيسان على صدارة مبيعات الإنتاج المحلي من السيارات في مصر بحصة كبيرة تجاوزت 34% وباعت الشركة قرابة 12.988 ألف سيارة في تلك الفترة من أكثر من 37 ألف سيارة إنتاج محلي انتجت في مصر تليها شيفروليه وبي واي دي وهيونداي.
وجاء ترتيب شركات الإنتاج المحلية الأكثر مبيعًا في مصر كالتالي:
1- نيسان 12.988 ألف سيارة بحصة 34.8%
وجاء ترتيب شركات الإنتاج المحلية الأكثر مبيعًا في مصر كالتالي:
1- نيسان 12.988 ألف سيارة بحصة 34.8%
nissan
2- شيفروليه 8305 آلاف سيارة بحصة 22.3%
chevrolet
3- بي واي دي بمبيعات 4947 ألف سيارة وحصة 13.3%
byd
4- هيونداي بمبيعات 4147 ألف سيارة وحصة 11%
hyundai
5- شيري بمبيعات 3408 ألف سيارة وحصة 9%
chery
6- لادا بمبيعات 1999 سيارة وحصة 5.4%
lada
7- تويوتا بمبيعات 489 سيارة وحصة 1.3%
toyota
8- جيب بمبيعات 387 سيارة وحصة 1%
jeep
9- جيلي بمبيعات 318 سيارة وحصة 0.9%
geely
10- كيا بمبيعات 304 سيارات وحصة 0.8%.
kia