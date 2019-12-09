السيارات المحلية الأكثر مبيعا في مصر 2019

nissan







chevrolet







byd







hyundai







5- شيري بمبيعات 3408 ألف سيارة وحصة 9%

chery







lada







toyota







jeep







geely







10- كيا بمبيعات 304 سيارات وحصة 0.8%.



kia



تراجعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا في مصر بشكل عام خلال 2019، بينما حافظت شركة نيسان على صدارة مبيعات الإنتاج المحلي من السيارات في مصر بحصة كبيرة تجاوزت 34% وباعت الشركة قرابة 12.988 ألف سيارة في تلك الفترة من أكثر من 37 ألف سيارة إنتاج محلي انتجت في مصر تليها شيفروليه وبي واي دي وهيونداي.وجاء ترتيب شركات الإنتاج المحلية الأكثر مبيعًا في مصر كالتالي:1-12.988 ألف سيارة بحصة 34.8%2-8305 آلاف سيارة بحصة 22.3%3-بمبيعات 4947 ألف سيارة وحصة 13.3%4-بمبيعات 4147 ألف سيارة وحصة 11%6- لادا بمبيعات 1999 سيارة وحصة 5.4%7-بمبيعات 489 سيارة وحصة 1.3%8-بمبيعات 387 سيارة وحصة 1%9-بمبيعات 318 سيارة وحصة 0.9%