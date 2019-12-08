السابقون يعرفون .. نشاط طلابي لفريق MSP الأزهر في تأهيل الشباب

يستعد فريق MSP الشريك الطلابي لميكروسوفت في جامعة الأزهر، "MSP "Microsoft Student Partner"، إلى محو الامية التكنولوجية للطلاب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت من خلال دورات تدريبية وورش عمل وغيرها من البرامج التطوعية والمعدة خصيصًا لتأهيل الطلاب لسوق العمل التكنولوجي وتوعيتهم بفوائد واستخدامات التطبيقات التكنولوجية المختلفة.



ويجهز الفريق لإطلاق حدث متميز هو "ExKnow Forum" أ وحلقات نقاش "السابقون يعرفون" في الجامعة البريطانية يومي السبت والأحد الموافقين 21 و22 ديسمبر من العام الجاري.



جدير بالذكر ان هذا الحدث يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الأنشطة الطلابية حيث يعتمد في الأساس على حلقات نقاش بين متخصصين متميزين في المجالات المختارة وهي إدارة الأعمال والخدمات المصرفية والإدارة وبرمجة ال software وال Cloud computing وال IoT (Internet of Things).



ويشير القائمون على الفريق، إلى أن ما دعاهم إلى إختيار طريقة حلقات النقاش هو تعظيم الإستفادة من اليومين المقررين حيث أن الهدف الرئيس من الفعالية أن يكتسب الحاضر معارف تضاف لما عنده وكذلك خبرات وتجارب ووجهات نظر من شخصيات مختلفة أثبتت تميزًا في مجالات عملها.



ويشارك في هذا الحدث المميز شخصيات من شركات كبرى مثل Microsoft و IBM و Google ومسؤلون في بنوك كبرى مثل البنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي وغيرهما كما أن الحدث تحت دعم من عدة وزارات ومن كليات جامعة الأزهر.



تجدر الإشارة إلى أن الفريق قد افتتح انشطته في بداية العام الدراسي بفعالية بقاعة المستشفى السعودي الألماني بمشاركة من شركة مايكروسوفت ومن كلية الهندسة بالأزهر ومؤسسة منتدى شباب القادة YLF، وقد كانت بداية قوية لتحقيق رؤية الفريق بوجود متحدثين في مجالات تكنولوجية مختلفة كان الفريق حلقة وصل بينهم وبين طلاب تجاوز عددهم ال 400 طالب من جامعة الأزهر وبعض الجامعات الأخرى.



واستكملوا دورهم الفعال خلال الشهر الماضي بعقد مخيم تدريبي في مجالاتICDL (مهارات الحاسب) و JAVA و Motion Graphics و Graphic Design و Video Editing وقد تمت هذه التدريبات بالتعاون مع كليات الهندسة والإعلام بالجامعة.