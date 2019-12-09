ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائبة سوهاج تخاطب رئيس الحكومة بـ 4 طلبات إحاطة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:49 ص
عبله الهواري عضو
عبله الهواري عضو مجلس النواب
Advertisements
حسن رضوان
أعلنت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، عن دائرة دار السلام محافظة سوهاج، عن تقدمها 4 طلبات إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، بشأن إنشاء صرف صحي ورصف طرق عامة وتطوير شبكة مياه وتشغيل المستشفى العامة بمركز دار السلام.

وأكدت النائبة عبلة الهواري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مركز دار السلام يعاني من فقر في عدد كبير من الخدمات الضرورية، مثلا صرف صحي ورصف طرق وتطوير شبكة مياه وتشغيل مستشفى العام، لافتة إلى أن المركز عانا كثيرة من عدم وجود هذه الخدمات مما يؤثر على صحة المواطن واستقراره.

وأشارت عضو مجلس النواب، على قامت في السابق بالتواصل مع جميع الهيئات المسؤولة عن هذه الخدمات إلا أنها لم تحصل على استجابة فعالة تأخذ بيد هذا المركز رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الخدمات اللازمة للقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت النائبة، أن من أبرز المستشفى العام بدار السلام لم تعمل منذ 7 سنوات بالمستشفى الأقرب لها تبعد عنها نحو 70 كيلو متر مما يجد المواطنين صعوبة كبيرة في الذهاب إليها، متابعة:" المريض عندما يصل اليها يكون في عداد الأموات".

كما أكدت النائب أن مركز دار السلام يعاني أيضا من حجز في الاطباء الخاصين بالوحدات الصحية حيث أن المركز يمتلك 30 وحدة صحية ويتضمن فقط 10 أطباء بهذه الوحدات الصحية مما يخلق نوع من انواع التكدس الكبير في هذه الوحدات بالاضافة إلى عدم القدرة على توقيع الكشف على جميع المرضى.

وتابعت النائب، أنها قامت بتقديم هذا الطلب لكي يتم توجيهه إلى رئيس الحكومة والجهات المسؤولة عن هذه الأمور لتحقيق في هذا الأمر وتقديم حلول جذرية تصب كلها في مصلحة المواطن.
Advertisements

ترشيحاتنا

رونالدو يهدي وزير الخارجية الإسرائيلي قميصه بـ يوفنتوس.. اعرف التفاصيل

الأحمر يكسب والأبيض يتعادل.. توقعات الجماهير لمباراة الأهلي ودجلة والزمالك وبيراميدز.. فيديو

لقاء جميل.. عمر السعيد برفقة شيري عادل

برفقة أولاده.. شريف رمزى يؤدي التمارين الرياضية داخل المنزل

الجار الله يكشف حقيقة مشاركة قطر في قمة التعاون الخليجي بالسعودية ومصير قصة الحمدين

بلوفر أبيض.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة أنيقة تبرز جمال أنوثتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مكياج صاخب.. هنا الزاهد تفاجئ متابعيها بأحدث ظهور لها

فورد F-150 الكهربائية تستطيع استخدام 4 محركات في وقت واحد... صور

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور