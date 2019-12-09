نائبة سوهاج تخاطب رئيس الحكومة بـ 4 طلبات إحاطة

أعلنت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، عن دائرة دار السلام محافظة سوهاج، عن تقدمها 4 طلبات إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، بشأن إنشاء صرف صحي ورصف طرق عامة وتطوير شبكة مياه وتشغيل المستشفى العامة بمركز دار السلام.



وأكدت النائبة عبلة الهواري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مركز دار السلام يعاني من فقر في عدد كبير من الخدمات الضرورية، مثلا صرف صحي ورصف طرق وتطوير شبكة مياه وتشغيل مستشفى العام، لافتة إلى أن المركز عانا كثيرة من عدم وجود هذه الخدمات مما يؤثر على صحة المواطن واستقراره.



وأشارت عضو مجلس النواب، على قامت في السابق بالتواصل مع جميع الهيئات المسؤولة عن هذه الخدمات إلا أنها لم تحصل على استجابة فعالة تأخذ بيد هذا المركز رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الخدمات اللازمة للقرى الأكثر احتياجًا.



وأوضحت النائبة، أن من أبرز المستشفى العام بدار السلام لم تعمل منذ 7 سنوات بالمستشفى الأقرب لها تبعد عنها نحو 70 كيلو متر مما يجد المواطنين صعوبة كبيرة في الذهاب إليها، متابعة:" المريض عندما يصل اليها يكون في عداد الأموات".



كما أكدت النائب أن مركز دار السلام يعاني أيضا من حجز في الاطباء الخاصين بالوحدات الصحية حيث أن المركز يمتلك 30 وحدة صحية ويتضمن فقط 10 أطباء بهذه الوحدات الصحية مما يخلق نوع من انواع التكدس الكبير في هذه الوحدات بالاضافة إلى عدم القدرة على توقيع الكشف على جميع المرضى.



وتابعت النائب، أنها قامت بتقديم هذا الطلب لكي يتم توجيهه إلى رئيس الحكومة والجهات المسؤولة عن هذه الأمور لتحقيق في هذا الأمر وتقديم حلول جذرية تصب كلها في مصلحة المواطن.