السجيني: رئيس البرلمان أعطى 15 يوما مهلة للحكومة لبدء خطة فصل الشهر العقاري كهيئة مستقلة ..فيديو

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن رئيس مجلس النواب هدد باستجواب وزير العدل بسبب الشهر العقارى.





وأضاف المهندس أحمد السجيني، في مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن شأن الشهر العقارى أشعل أزمة بين الحكومة والبرلمان.





وتابع المهندس أحمد السجيني، أن رئيس البرلمان طالب وزير شئون مجلس النواب بتقديم تقرير تفصيلي من مجلس الوزراء لوضع الضوابط لفصل الشهر العقارى كهيئة مستقلة.





وأوضح المهندس أحمد السجيني، أن مسألة الشهر العقاري مسألة مرتبطة بأكثر من بُعد، مشيرا إلى أن البعد الأول هو بعد الرضا والاستقرار والسلم المجتمعى، والبعد الثاني اقتصادي.





وأشار المهندس أحمد السجيني، إلى أن رئيس البرلمان أعطى فرصة 15 يوما للحكومة للبدء فى وضع إطار عام وخطة كاملة فى مشروع قانون جديد لتحويل الشهر العقارى إلى هيئة مستقلة.



