ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

هيئة رياضية لـ اكتشاف المواهب في جميع المحافظات.. مطلب برلماني

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
الملاعب في مصر
الملاعب في مصر
Advertisements
حسن رضوان
أيد عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باكتشاف المواهب الرياضية في كل المحافظات، مؤكدًا أنه يسهم بشكل كبير في تنمية مهارات اللاعبين من كل مكان وتطوير المنظومة الرياضية بالكامل.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تفتقد اكتشاف مواهب جديدة من اللاعبين في جميع المجالات الرياضية، مطالبًا بإعداد هيئة تابعة لوزارة الشباب والرياضة تتضمن خبراء في اكتشاف المواهب في جميع المجالات بجميع المحافظات.

وأشار عضو مجلس النواب، أن الهدف من هذه الهيئة ضم طاقات شبابية جديدة لمنظومة الرياضة بشكل عام ممن ينتج عنه خلق أبطال من الممكن أن يحققوا النصر والتقدم والإبداع فضلا عن رفع اسم مصر عاليًا.

يأتى ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف راضي أن الرئيس وجه بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

كما أكد ثقته الكاملة في قدرات الشباب وإمكاناتهم الواعدة وأنهم عماد مستقبل مصر، ومن ثم ضرورة استثمار ما يزخر به الوطن من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن.
Advertisements

ترشيحاتنا

كشفت عورة التعليم.. القصة الكاملة لرقصة طلاب كفر الشيخ التي أضاع طلابها هيبة المدرسة

مصابة بعظام الزجاج| هبة مجدي: أهلي باعوني وشيخ الأزهر تكفل بحالتي

تعديل موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

خلص الكلام.. كهربا في الأهلي 4 سنوات ونصف وفايلر كلمة السر

للحفاظ على صحة قلبك .. تعرف على 3 أطعمة تحمي من انسداد الشرايين

ست الكل.. مدحت العدل يتغزل في شريهان بمناسبة عيد ميلادها والفنانة ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد F-150 الكهربائية تستطيع استخدام 4 محركات في وقت واحد... صور

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد