هيئة رياضية لـ اكتشاف المواهب في جميع المحافظات.. مطلب برلماني

أيد عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باكتشاف المواهب الرياضية في كل المحافظات، مؤكدًا أنه يسهم بشكل كبير في تنمية مهارات اللاعبين من كل مكان وتطوير المنظومة الرياضية بالكامل.



وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تفتقد اكتشاف مواهب جديدة من اللاعبين في جميع المجالات الرياضية، مطالبًا بإعداد هيئة تابعة لوزارة الشباب والرياضة تتضمن خبراء في اكتشاف المواهب في جميع المجالات بجميع المحافظات.



وأشار عضو مجلس النواب، أن الهدف من هذه الهيئة ضم طاقات شبابية جديدة لمنظومة الرياضة بشكل عام ممن ينتج عنه خلق أبطال من الممكن أن يحققوا النصر والتقدم والإبداع فضلا عن رفع اسم مصر عاليًا.



يأتى ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة.



وأضاف راضي أن الرئيس وجه بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.



كما أكد ثقته الكاملة في قدرات الشباب وإمكاناتهم الواعدة وأنهم عماد مستقبل مصر، ومن ثم ضرورة استثمار ما يزخر به الوطن من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن.