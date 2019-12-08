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رياضة

البحرين مستفز.. أول تعليق من المدير الفني لـ منتخب السعودية بعد خسارة خليجي 24

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:45 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن حزنه الكبير من خسارة الأخضر لقب كأس الخليج 24.

وخسر الأخضر السعودي، لقب كأس الخليج 24، والتي استضافتها الدوحة القطرية، بعد السقوط في المباراة النهائية أمام البحرين، بهدف مقابل لا شيء.

وقال رينارد في كلمته خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الأخضر لم يقدم المستوى المطلوب في مباراته أمام البحرين بنهائي بطولة كأس الخليج، خاصة على مستوى الدفاع".

ولفت إلى أنه واجه نقص عددي رهيب في خط الدفاع، حيث لم يشرك حسان تمبكتي منذ بداية المباراة بسبب معاناته من الإصابة، بالإضافة إلى اضطراره لإخراج محمد خبراني، في الاستراحة، لنفس السبب، وهما من أفضل نجوم الفريق.

وعلى الرغم من عدم إعجابه بمستوى فريقه، إلا أن المدرب الفرنسي، انتقد كذلك أسلوب لعب منتخب البحرين، بإشارته إلى أن لاعبي الفريق الخصم تعمدوا إهدار الوقت، بالسقوط على أرضية الملعب كل دقيقتين.

وشدد هيرفي رينارد، على أنه سيعمل خلال الفترة القدمة لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها الأخضر، حيث أن الهدف الأساسي الآن هو التأهل إلى كأس العالم 2022.
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