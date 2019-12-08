الجامعات اليوم.. حريق في كلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط.. تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي.. عميدة حاسبات عين شمس: نسعى للخروج من المناقشة النظرية والدخول حيز التطبيق

الجامعات اليوم:

حريق في كلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط عميدة حاسبات عين شمس: نسعى للخروج من المناقشة النظرية والدخول حيز التطبيق محافظ الفيوم يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري في زيارة مفاجئة لـ دراسات كفر الشيخ رئيس جامعة طنطا يفتتح المنتدى السنوي الأول لمناهضة العنف ضد المرأة









شهدت الجامعات المصرية، خلال اليوم الأحد، عدة أحداث وفعاليات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.





شب حريق في كلية العلوم بجامعة الأزهر فرع أسيوط، في الواجهة الخارجية للكلية في الجزء الخارجي.





وأعلنت جامعة الأزهر فرع أسيوط، أن الحريق كان بسيطا وكان في الجزء الخارجي من المبني في تجمع لأكياس القمامة الأمر الذي أدى إلى حدوث دخان كثيف.





ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بسيارة إطفاء للتعامل مع الحريق وتمت السيطرة عليه تماما خلال نصف ساعة من حدوثه.





ولم يسفر عن الحريق أي خسائر بشرية أو مادية سوى آثار للدخان على جدران الكلية فقط.





ونفت إدارة الجامعة، حدوث أى تلفيات بمعمل الكلية المجاور للحريق، منوهة بأن هناك دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية يوم الأربعاء.





وقالت الدكتورة نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس أن المؤتمر الدولي التاسع للحوسبة الذكية الذي تنظمه الكلية علي مدار يومي 8 و 9 ديسمبر ليست لمناقشة موضوعات بعيدة عن الواقع ولكن هدفه مناقشة كيفية توظيف التكنولوجيا في جميع المؤسسات بالدولة.





وصرحت الدكتورة نجوى لصدى البلد أن الكلية تولي اهتماما بمجالات الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات لافته الي مشاركة أكثر من 150 من الباحثين من كافة الدول الأجنبية والجامعات المصنفة عالميا.





وأضافت عميدة الكلية انها تسعي للخروج من إطار المناقشة النظرية والدخول الي حيز التطبيق في جميع مناحي الحياة.





فيما شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل فى تخصصات دبلوم المدارس الفنية نظام 3 سنوات، والكلية التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة، والذى أُقيم بالمركز الاستكشافي للعلوم، بمركز ومدينة الفيوم.





حضر الاحتفال الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نائبًا عن وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد حسنى الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور ياسين مبارك ممثل وحدة الدعم الإيطالي، كاميلو جورجي رئيس قطاع التعليم بالسفارة الإيطالية، وماورو دي فيليبو ممثلًا عن إقليم إميليا رومانيا الايطالي الشريك التعليمي لمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل، و محمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والعميد طارق محمد عادل المستشار العسكرى للمحافظة.





وتابع الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، سير العملية التعليمية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، في زيارة مفاجئة للكلية.





وتفقد الأمير خلال الزيارة القاعات الدراسية للوقوف على مدى انتظام الدراسة واستعدادات الكلية للامتحانات، ومتابعة الخدمات العلمية المقدمة للطالبات المكفوفات، كما أجرى حوارا مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية للتعرف على المشاكل والعقبات التي تواجههم والعمل على تذليلها.





وافتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم، بمشاركة الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، المنتدي السنوي الأول لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتور مصطفي الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات.



