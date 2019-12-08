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رياضة

الدوري الإسباني.. أجيري يحقق الانتصار الأول مع ليجانيس على حساب سيلتا فيجو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:47 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والحالي لنادي ليجانيس الإسباني، في تحقيق فوزه الأول، بعد تغلبه على ضيفه فريق سيلتا فيجو، بثلاثة أهداف لاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

نجح فريق ليجانيس الإسباني، في التسجيل عبر أوسكار رودريجيز هدفين وكيفين رودريجيز، في الدقائق 15 و 39 و 55.

وكان أجيري سبق له التدريب في عالم الكرة الإسبانية، مع أندية أتلتيكو مدريد، وأوساسونا، وريال سرقسطة، بالإضافة إلى إسبانيول.

وتمت إقالة أجيري، من المهمة الفنية للفراعنة، وذلك بعد الخروج من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في مصر يونيو الماضي.

الفوز رفع رصيد ليجانيس إلى 9 في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند 13 نقطة في المركز السابع عشر، بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

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