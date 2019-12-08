مضيفة عنصرية تحاول طرد راكبة مسلمة من طائرة أمريكية

اكد مسافر عبر خطوط ساوث ويست الأمريكية الجوية، إن مضيفة طيران هددت بطرد زوجته من الطائرة بزعم أنها أرادت الجلوس مع عائلتها.



وبحسب موقع " انترناشونال بيزنس تايمز"، اوضح الراكب أيضًا إن أحد أفراد الطاقم قال إن زوجتة المسلمة تجعل الركاب الآخرين "غير مرتاحين".



شارك الصحفي مهدي حسن قصته التى تعرض لها وزوجتة عبر موقع التدوينات تويتر، و قال إن مضيفة طيران واجهت زوجته بعد أن طلبت تبديل المقاعد مع مسافر آخر حتى تتمكن من الجلوس مع أسرتها.



وتابع الزوج أن مضيفة الطائرة كانت تحاول استدعاء أمن الطائرة لطرد زوجته المسلمة ليتصاعد الأمر فيما بينهما بالرغم من سؤال الزوجة الراكب بأدب لاتستبدل المقاعد للجلوس مع أسرته.



وفي تحديث عبر تويتر، قال الصحفى إن شركة طيران ساوثويست اعتذرت له "على انفراد" ، لكنها رفضت الأعتذار بشكل علني.

