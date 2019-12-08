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رياضة

حوريا الغيني يسحق النصر الليبي 3-0 فى الكونفدرالية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:47 م
حوريا الغيني
حوريا الغيني
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حسن العمدة
فاز حوريا كوناكري الغيني على ضيفه النصر الليبي بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 28 سبتمبر، فيالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ونجح حوريا في التقدم مبكرا، بهدف في الدقيقة 12، حمل توقيع المهاجم مكامبو، بعد خطأ فادح من حارس النصر، عبد الرحمن الرعيض.

وأضاف البوركيني بانسيه هدفا ثانيا لحوريا، في الدقيقة 75، من علامة الجزاء، بعد خطأ ارتكبه حامد الثلبة.

وقبل النهاية بدقيقة، أضاف تفادزوا كوتينيو هدفا ثالثا لأصحاب الأرض، بعد تلقيه عرضية من ركنية، نجح في إيداعها بسهولة داخل الشباك النصراوية.

وبعد هذه المباراة، تأخر ترتيب النصر إلى المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة، بينما اعتلى حوريا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.
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