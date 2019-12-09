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تعليم

سياسة واقتصاد القاهرة تنظم ملتقى التوظيف الـ21.. الخميس

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:11 ص
سياسة واقتصاد القاهرة
سياسة واقتصاد القاهرة
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ياسمين سامي
تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ملتقى التوظف السنوي للكلية في دورته الحادية والعشرين يوم الخميس المقبل فى مقر الكلية.

ويعد ملتقي التوظيف أحد الأنشطة المتميزة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث يهدف إلى توجيه طلاب الكلية لسوق العمل من خلال دعوة جهات توظيف من مؤسسات مختلفة.

يضم الملتقي ممثلي من وزارات وهيئات وبنوك مصرية وأجنبية وبحضور الدكتور محمود السعيد عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والخريجين.

ويأتي ذلك إيمانًا من الكلية بأن دورها لا يقتصر فقط على التعليم والتأهيل، وإنما يمتد أيضا إلى محاولة ربط خريجيها بسوق العمل، ومتابعة لسنة حميدة بدأتها الكلية منذ عام 1996.
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