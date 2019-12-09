خبيرة: تحويل جزء من أرصدة الصناديق الخاصة لعجز الموازنة ليس بجديد

مصر تسعى لزيادة إنتاجها من النفط.. تعرف على التفاصيل



أشارت إلى أن تضمين تلك الممارسات في قانون يعد إطارا منظما لتحصيل الفوائض المالية لتلك الحسابات والصناديق الخاصة بصورة دورية بالتزامن مع قرارات وزارة المالية بإلزام الجهات الحكومية بإغلاق كافة حساباتها خارج حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري .



أوضحت أن وجود إطار شرعي ورقابة حكومية سيعزز عدم إهدار موارد تلك الحسابات وتوجيهها في الشكل الصحيح ويرسل رسالة بأن الحكومة أصبحت تفكر خارج الصندوق لتمويل عجز الموازنة .



وتدرس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة لأحقيتها في استقطاع 5 مليارات جنيه من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة التابعة للجهات الحكومية، واستخدامها في تمويل عجز الموازنة العامة .

أشارت إلى أن تضمين تلك الممارسات في قانون يعد إطارا منظما لتحصيل الفوائض المالية لتلك الحسابات والصناديق الخاصة بصورة دورية بالتزامن مع قرارات وزارة المالية بإلزام الجهات الحكومية بإغلاق كافة حساباتها خارج حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري .أوضحت أن وجود إطار شرعي ورقابة حكومية سيعزز عدم إهدار موارد تلك الحسابات وتوجيهها في الشكل الصحيح ويرسل رسالة بأن الحكومة أصبحت تفكر خارج الصندوق لتمويل عجز الموازنة .وتدرس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة لأحقيتها في استقطاع 5 مليارات جنيه من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة التابعة للجهات الحكومية، واستخدامها في تمويل عجز الموازنة العامة .

قالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، إن توجه الحكومة لاقتطاع جزء من موارد الصناديق الحسابات الخاصة لتمويل عجز الموازنة ليس بجديد؛ إذ تقوم وزارة المالية سنويا بتلك العمليات بواقع 20%من إيرادات تلك الصناديق .أضافت في تصريحات خاصة لصدى البلد أن تلك العمليات كانت تتم مقابل ضمانة وزارة المالية في تمويل عجز ميزانيات الجهات صاحبة الصناديق والحسابات الخاصة .إقرأ أيضا: