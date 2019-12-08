مشروع جديد على مساحة 25 فدانا بالشيخ زايد.. دراسة لـ المجتمعات العمرانية

تخطط "the adress" للتطوير العقارى لطرح مشروع سكنى جديد فى مدينة الشيخ زايد خلال العام المقبل ضمن خطتها التوسعية فى السوق العقارى ، وذلك بعد الاتفاق النهائي مع وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .



وقال المهندس عمرو بدر رئيس "the adress"، إن الشركة تتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على قطعة أرض بمساحة تتراوح بين 20 إلى 25 فدانًا بمدينة الشيخ زايد لإطلاق مشروع عمرانى متكامل سيتم اﻹعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من اﻹجراءات والاستقرار على المنتج العقارى المقرر تنفيذه بالمشروع .



توقع بدر حسم المشروع وتكليف مكتب استشارى بوضع الدراسات الاستشارية والهندسية وطرحه للبيع خلال النصف الثانى من 2020.



يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفرت مجموعة من قطع الأراضى لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة بمدينة الشيخ زايد فى إطار الآلية الجديدة للتعامل مع المطورين بنظام البيع والتخصيص المباشر ، بخلاف الآلية السابقة الخاصة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير موارد مالية مستمرة للهيئة.