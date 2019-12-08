ست الكل.. مدحت العدل يتغزل في شريهان بمناسبة عيد ميلادها والفنانة ترد

نشر المؤلف مدحت العدل تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يهنئ فيه الفنانة شريهان بعيد ميلادها الذى احتفلت به منذ يومين.
وقال مدحت العدل، "إلى ست الكل المبدعة والأيقونة في عيد ميلادها.. كل سنة وإنتي (شريهان) عشان مفيش أجمل منك خلقًا وفنًا وإنسانيًا وإحساسًا".
وردت شريهان عبر "تويتر"، "ربنا ما يحرمني أبدًا منك.. أنا عايشة وبعيش بحبكم .. وحبكم هو كل زادي وشفائي وزوادي "أعظم شرف ونعمة".. والله والله وربي أعلم بصدق قلبي إن حبكم كتير وكبير قوي عليا! دي حقيقة بجد في حد ذاتها مرعبة والحفاظ عليها وعليكم صعب".
وأضافت شريهان "وأنا عارفة وجربت شقائها وتعبها للحفاظ عليكم.. لكن بإذن الله أكون قد حبكم واحترامكم وأكمل مشوارى فى قلوبكم ويارب يارب أحافظ على نفس الحب والمكانة.. شكرًا شكرًا شكرًا الأستاذ الكبير مدحت العدل".