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تعليم

المتحدث العسكري السابق في ضيافة إعلام الأزهر

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
المتحدث العسكري السابق
المتحدث العسكري السابق في ضيافة إعلام الأزهر
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محمد شحتة
ينظم قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، اليوم الإثنين، ندوة علمية بعنوان "مهارات المتحدث الرسمي.. الأدوار والمسئوليات"، يحاضر بها العميد محمد سمير، المحاضر والمدرب الدولي والمتحدث الرسمي السابق للقوات المسلحة.

تأتي الندوة في إطار الأنشطة والفعاليات الطلابية التي تنظمها الكلية، برعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، والدكتور رضا عبدالواجد، وكيل الكلية، وإشراف الدكتور رمضان إبراهيم، رئيس قسم العلاقات العامة.

نظمت كلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة، الندوة الثانية من ندوات ملتقى الفقه الإسلامي، التي جاءت تحت عنوان "المشكلات العملية في الوصية الواجبة دراسة فقهية وقانونية"، فى إطار موسمها الثقافي الذى تحرص عليه الكلية.

حاضر في الندوة الدكتور محمد عامر، أستاذ الفقه الإسلامي، وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، وأدارها الدكتور عيد الهادي، مدرس الفقه بالكلية.

وخلال محاضرته أوضح "عامر" أن أهمية الوصية الواجبة ترجع إلى كونها تتعلق بالأسرة، فضلا عن أنها أمر مستحدث في القانون، مشيرا إلى أن مثل هذه القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية يكون المنوط بالبت في أمرها هو الأزهر الشريف، عن طريق إحالة تلك القوانين إليه، وأن تلك الإشكاليات تظهر واضحة جليه عندما يكون هناك حكم محكمة أو إحالة للأزهر لأخذ رأي الشرع فيها.

كما نوه "عامر" إلى أن سبب وجود هذه المشكلات، هي أن الوصية الواجبة تعد من الفروع والقضايا البينية تتجاذبها مجموعة من القوانين، كما أنها ترتبط بالنظام العام، فضلا عن مشروعية الوصية، وصياغة ومنطقية النتائج.

حضر الندوة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، على رأسهم الدكتور حامد عبد الرحمن أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عطا السنباطى عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور حسن صلاح الصغير، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور محمد عبد الرحمن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وجمع غفير من طلاب العلم بالكلية والجامعة.
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