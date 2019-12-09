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الشباب عماد المستقبل.. السيسي يوجه باكتشاف المواهب الرياضية في المحافظات.. برلمانيون: يؤدي إلى خلق قوة جديدة من الشباب قادرة على الوصول للعالمية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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حسن رضوان
  • الجوهري يطالب بإعداد هيئة رياضية لاكتشاف المواهب في جميع المحافظات
  • برلماني يكشف فوائد اكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات

الشباب هم العنصر الأهم لتقدم الأمم والشعوب، فالمجتمع الذي يمتلك هذا العنصر الثمين؛ يمتلك القوة والحيوية والتقدّم على سائر الأمم، فهم سبب نهضة الأمم، وسر قوتها، وعمادها، ومن أجل ذلك، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف راضي أن الرئيس وجه بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

كما أكد ثقته الكاملة في قدرات الشباب وإمكاناتهم الواعدة وأنهم عماد مستقبل مصر، ومن ثم ضرورة استثمار ما يزخر به الوطن من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن.

أيد عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باكتشاف المواهب الرياضية في كل المحافظات، مؤكدًا أنه يسهم بشكل كبير في تنمية مهارات اللاعبين من كل مكان وتطوير المنظومة الرياضية بالكامل.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تفتقد عناصر شبابية وطاقات كبيرة من الشباب القادر علي تطوير مهاراته فاكتشاف مواهب جديدة من اللاعبين في جميع المجالات الرياضية يضم العديد من هذه الطاقات الايجابية بشكل كبير ومستمر، مطالبًا بإعداد هيئة تابعة لوزارة الشباب والرياضة تتضمن خبراء في اكتشاف المواهب في جميع المجالات بجميع المحافظات.

وأشار عضو مجلس النواب، أن الهدف من هذه الهيئة ضم طاقات شبابية جديدة لمنظومة الرياضة بشكل عام ممن ينتج عنه خلق أبطال من الممكن أن يحققوا النصر والتقدم والإبداع فضلا عن رفع اسم مصر عاليًا.

وفي المقابل، أشاد طلعت خليل عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باكتشاف المواهب الرياضية في كل المحافظات، مؤكدًا أنه يسهم بشكل كبير في تنمية مهارات اللاعبين من كل مكان وتطوير المنظومة الرياضية بالكامل.

وأضاف "خليل" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه التوجيهات لابد أن تترجم على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن مما لها من أهمية كبيرة في رفع كفاءة اللاعبين وتحسين منظومة الرياضة في مصر وزيادة قدرة وكفاءة الشاب من الصغر إلى أن يكبر ويصبح محترفًا، مؤكدًا أن هناك آلاف من المحترفين من الصغار والكبار في جميع المحافظات لا أحد يعرفهم حتى هذه اللحظة.

وتابع النائب: "أنه اذا تم اكتشاف هؤلاء اللاعبين في أقرب وقت وبناء عليه تم تنمية مهارتهم بالشكل المناسب كي يكونوا بمثابة دفعة قوية لمنظومة الرياضة مما يحقق لمصر مزيد من الانتصارات العالمية المشرفة التي تسعد قلوب الجميع".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن تقدم الملاعب الرياضية في جميع المحافظات التابعة للدولة مجانية ممارسة الرياضة، لافتًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بتأجير الملاعب الرياضية بمقابل مادي وذلك يخلق صعوبة فى ذهاب بعض الأطفال والشباب إلى هذه الملاعب لكي يمارسوا الرياضة، فمن الممكن أن يكون من ضمن هؤلاء الأشخاص محترفون قادرون على الوصول للعالمية.
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