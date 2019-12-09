احمي نفسك من مرض السكر بتناول هذه الفاكهة



يحتاج الأفراد المصابون بالسكري إلى إدراك الكثير من الفواكه والمواد الغذائية التي يستهلكون السكر فيها لأنها قد تزيد من مستوى الجلوكوز في الجسم.



وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يعتبر الموز أحد الفواكه المغذية التي تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن إلى جانب البروتينات ومضادات الأكسدة. إنها مصدر جيد للكربوهيدرات الصحية وتعوض عن وجبة خفيفة لذيذة ومليئة بالطاقة.



وفقا لدراسة نشرها الموقع فإن الألياف الموجودة في الموز الخام تساعد على تقليل نسبة السكر في الدم، والتي بدورها تمنع أو تعالج مرض السكري (النوع 2).



كما أنه يساعد في إدارة أمراض الجهاز الهضمي، ويساعد في إدارة الوزن، ويتعامل مع مضاعفات الكلى والكبد، ويمنع أمراض القلب والأوعية الدموية والعديد من الأمراض المزمنة الأخرى. أيضا.



يعتبر الموز آمنا لمرضى السكر طالما أنهم يأخذون كميات محدودة بالنظر إلى حالتهم الصحية كما أن الألياف الغذائية في الموز تبطئ امتصاص الكربوهيدرات من قبل الجسم، والذي بدوره يبطئ عملية الهضم. هذا يمنع الارتفاع المفاجئ للجلوكوز في الدم، وبالتالي إدارة حالات مرض السكري.

