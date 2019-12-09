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مرأة

هنفطر إيه.. فول وطعمية بطريقة غير تقليدية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
طعمية
طعمية
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لمياء الياسين
تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، ويجب أن نحرص على تناولها بشكل جيد لتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التى يحتاج لها.

ولذلك نقدم لك طريقة عمل فول بالسجق وطعمية محشية..

طريقة عمل فول بالسجق للشيف شربيني.
مقادير فول بالسجق
حلقات سجق
زبدة
بصل

طريقة عمل فول بالسجق
* ضعي زبدة في طاسة على النار مع بصل مفروم ثم أضيفي السجق واستمري في التقليب حتى يحمر البصل
* أضيفيالفول المدمس وقلبيه جيدا ثم قدميه


طعمية محشية للشيف نجلاء الشرشابى

المقادير:

عجينة طعمية
بصل مكرمل
بقدونس مفروم
سجق مقطع صغير
شطة
هريسة
كزبرة حب
سمسم

طريقة التحضير:
تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة والسجق والبصل المكرمل ثم تقلى في الزيت وتقدم ويمكن تشكيل الحشوة حسب الرغبة.
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