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حوادث

تجديد حبس مسجل خطر لحيازته كيلو هيروين قبل ترويجه في شبرا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:29 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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رامى المهدي
جدد قاضي المعارضات حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات لحيازته كيلو هيروين وسلاح قبل ترويجها بشبرا.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة شبرا قد تمكنوا من ضبط مسجل خطر وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين وكيلو هيروين ومبلغ مالي 250 جنيها.

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها المتقدم.
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