إسماعيل نصر: نعلم كيف تؤدى الخدمة داخل الشهر العقارى.. فيديو

قال النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، اننا كنواب نعلم كيف تؤدى الخدمة داخل الشهر العقارى، حتى لا نقوم بظلم موظفي الشهر العقارى مثال على الشهر العقاري في حلوان تحتوى على 2 مليون ونصف شخص وليس بها غير مكتبين شهر عقارى .



وأضاف " نصر" خلال تصريحات تليفزيونية، أن عدد الموظفين في الشهر العقارى لا ينفذ 10% من المطلوب تنفيذه يوميا حتى ننفذ ما هو مطلوب نحتاج على الأقل 7 موظفين لكل 200 شخص حتى يتم تنفيذ ما هو مطلوب على أكمل وجه في الفترة الزمنية المحددة .



وأوضح " نصر" أن العلاج لمشكلة الشهر العقاري لابد ان يتحول الى هيئة مستقلة حتى استطيع فتح أفرع جديدة ، كما أن 95% من الثورة المصرية غير مسجل واذا تم تسجيل هذه الثروة سيكون هناك عائد مادى للدولة بقيمة تريليون جنيه .



وأشار " نصر " إلى انه يجب ان يكون هناك ارادة قوية لتنفيذ الحل علي وجه السرعه لحفظ الحقوق ،وقد طالبنا بعمل مشروع قانون العمل جهه تكون مسؤولة عن الشهر العقارى .



وتابع " نصر" أن الاقتصاد والتجارة والاستثمار كل نواحي الحياة سيتغير شكلها الي الافضل والاحسن ونعمل على تطور بلد بشكل جديد حتي تكون الحياة فيها سهلة على الناس وقد تم عمل شهر عقارى نموذجي يعمل بالكمبيوتر .

