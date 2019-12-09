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حوادث

حبس شخص لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة في منطقة النزهة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة بمنطقة النزهة.

وكانت معلومات وردت للمقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة مفادها تردّد أحد الأشخاص على جراج مرتديًا الملابس الأميرية وينتحل صفة ضابط شرطة .

ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بانتقال قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبط عاطل مرتديًا الملابس الأميرية برتبة ملازم أول حال استقلاله سيارة ملاكى منتهية التراخيص، و بفحص هاتفه المحمول تبين أنه يحوي صورًا شخصية له مرتديًا الملابس الأميرية.

واعترف بانتحال صفة ضابط شرطة بقسم شرطة الشروق ، تم بإرشاده بمسكنه ضبط 2 أفرول ( شتوي ، صيفي ) و 2 بارية وصور شخصية للمتهم مرتديًا ملابس الأميرية برتبة ملازم أول ، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد النصب علي المواطنين منتحلًا صفة ضابط شرطة.
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