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حوادث

الإدارة العامة للمرور: ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:55 ص
المرور
المرور
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أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5932) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
(2143) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(184) مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و (11) دراجة نارية مخالفة، و(58) مخالفة شروط الترخيص، و(26) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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