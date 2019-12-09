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حوادث

ضبط 302 قضية مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي متنوع

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:42 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 224 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 194 متهم).. وذلك على النحو التالى: (16) بندقية آلية، بندقية رصاص، و(44) بندقية خرطوش، و(18) طبنجة، و(145) فرد محلى، و(1321) طلقة مختلفة الأعيرة، و(25) خزينة متنوعة، و(257) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (82021) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(342) حكم جناية، و (24084) حكم حبس جزئى، و (4579) حكم حبس مستأنف، و (41537) حكم غرامة، و (11479) حكم مخالفة .

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (302) قضية مخدرات بحوزة (322) متهم ، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت (23,180 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 16,274 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2,784 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 300 جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 465 جرام )، و كمية من مخدر البودرة وزنت ( 85 جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (3,578 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت ( 185 جرام)، و عدد (14519) قرص مخدر .

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (7) متهمين ، ارتكبوا (7) حوادث متنوعة. و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (68) متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (24) متهما لممارستهم أعمال البلطجة. وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (251) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (31710) مخالفة مرورية. وفى مجال فحص السائقين تم فحص (105) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (13) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
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