نتائج جهود حملات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن، مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.



أسفرت الجهود فى الشرقية عن ضبط (عدد 14 من العناصر الإجرامية) وبحوزتهم (كمية مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام - كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 2.05 كيلو جرام –كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 جرام - عدد 50 قرص مخدر - فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – مبالغ مالية - 14 هاتف محمول ) .



وفى مطروح تم ضبط (عدد 6 من العناصر الإجرامية) وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 28,900 كيلو جرام - عدد 6000 قرص مخدر – مبالغ مالية - 6 هاتف محمول) .



وفى الإسكندرية تم ضبط (عدد 23 من العناصر الإجرامية) وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.27 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 5.100 كيلو جرام – عدد 1436 قرص مخدر – مبالغ مالية - 22 هاتف محمول - سلاح أبيض) .



وفى البحيرة تم ضبط (عدد 12 من العناصر الإجرامية) وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 29,500 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 215 جرام - مبالغ مالية – 12 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض) .



وفى الإسماعيلية تم ضبط (عدد 6 من العناصر الإجرامية) وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 2,800 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 500 جرام- كمية من مخدر الأيس والشامبو وزنت 250 جرام - مبالغ مالية – 8 هاتف محمول – 3 سلاح أبيض - ميزان ).



وفى السويس تم ضبط (عدد 6 من العناصر الإجرامية) وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,350 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 190 جرام - مبالغ مالية – 7 هاتف محمول) .



وفى أسيوط تم ضبط (عدد 5 من العناصر الإجرامية) وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 270 جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 15 جرام - 20 قرص مخدر - مبالغ مالية – 5 هاتف محمول – سلاح أبيض) .



وفى القاهرة تم ضبط (عدد 3 من العناصر الإجرامية) وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 280 جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 90 جرام - مبالغ مالية – 5 هاتف محمول – ميزان ) .



وفى الدقهلية تم ضبط (عدد 4 من العناصر الإجرامية) وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 0.72 جرام - مبالغ مالية – 4 هاتف محمول – سلاح أبيض ) .



وفى قنا تم ضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية) وبحوزتهم (كمية من مخدر الأفيون وزنت 200 جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام - مبالغ مالية – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض ) .



وفى سوهاج تم ضبط (5 من العناصر الإجرامية) وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام –مبالغ مالية – 4 هاتف محمول – 6 دراجات نارية إثنين منهما مُبلغ بسرقتهما – سلاح أبيض ) .



بنى سويف : ضبط (أحد العناصر الإجرامية) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) .



وفى المنيا تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) .



و فى الغربية تم ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 150 جرام - مبلغ مالى – 2هاتف محمول) .



و فى الجيزة تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية) وبحوزته (فرد خرطوش – 6 طلقات من ذات العيار– مبلغ مالى – هاتف محمول) .



وفى البحر الأحمر تم ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – 4 هاتف محمول) .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.