فى محيط المدارس والجامعات والمعاهد.. ضبط 38 قضية إتجار وحيازة مخدرات

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتوجيه حملة أمنية مُكبرة إستهدفت محيط المدارس والجامعات والمعاهد، لضبط مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب وحفظ الأمن بمحيط تلك المنشآت ، وعقب إتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية .
أسفرت نتائج جهود الحملة خلال 48 ساعة عن ضبط (38) قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (40) متهمًا ، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 1,845 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,150 كيلو جرام ) ، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 1,290 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,65 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 60 جرام )، و عدد (720) قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية، و عدد (260) قرص مخدر لعقار الترامادول .
كما تم ضبط مبلغ مالى بحوزة المتهمين قدره (21,165 ألف جنيه – 38 هاتف محمول- سيارة - 5 دراجات نارية - 5 قطع سلاح أبيض – ميزان – 2 زجاجة مخدر لعقار الريفوتريل) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار إستمرار الحملات الأمنية.
أسفرت نتائج جهود الحملة خلال 48 ساعة عن ضبط (38) قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (40) متهمًا ، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 1,845 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,150 كيلو جرام ) ، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 1,290 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,65 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 60 جرام )، و عدد (720) قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية، و عدد (260) قرص مخدر لعقار الترامادول .
كما تم ضبط مبلغ مالى بحوزة المتهمين قدره (21,165 ألف جنيه – 38 هاتف محمول- سيارة - 5 دراجات نارية - 5 قطع سلاح أبيض – ميزان – 2 زجاجة مخدر لعقار الريفوتريل) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار إستمرار الحملات الأمنية.