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حوادث

فى محيط المدارس والجامعات والمعاهد.. ضبط 38 قضية إتجار وحيازة مخدرات

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:07 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتوجيه حملة أمنية مُكبرة إستهدفت محيط المدارس والجامعات والمعاهد، لضبط مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب وحفظ الأمن بمحيط تلك المنشآت ، وعقب إتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية .

أسفرت نتائج جهود الحملة خلال 48 ساعة عن ضبط (38) قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (40) متهمًا ، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 1,845 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,150 كيلو جرام ) ، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 1,290 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,65 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 60 جرام )، و عدد (720) قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية، و عدد (260) قرص مخدر لعقار الترامادول .

كما تم ضبط مبلغ مالى بحوزة المتهمين قدره (21,165 ألف جنيه – 38 هاتف محمول- سيارة - 5 دراجات نارية - 5 قطع سلاح أبيض – ميزان – 2 زجاجة مخدر لعقار الريفوتريل) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار إستمرار الحملات الأمنية.
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