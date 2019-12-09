أحلى من المحلات.. طرق سريعة لتحضير الميلك شيك

يعد الميلك شيك من المشروبات الباردة الغنية بعناصر غذائية مفيدة للصحة ومن المفضل تناولها يوميًا لأنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة
وإليك 3 طرق سريعة وسهلة لتحضيرها فى المنزل فى دقائق وبطرق غير مكلفة.
عمل ميلك شيك بسكويت بالشيكولاتة للشيف محى شوقى
المقادير:
- بسكويت بالشيكولاتة.
- كوب آيس كريم فانيلا.
- صوص شيكولاتة.
- نصف كوب حليب.
خطوات التحضير:
اخلطي بسكويت الشيكولاتة مع أيس كريم الفانيلا وصوص شيكولاتة والحليب في الخلاط، قدميه باردا مزين بصوص الشيكولاتة وبسكويت شيكولاتة مطحون
ميلك شيك الموز للشيف دعاء عاشور
المقادير..
2 كوب لبن رائب
3 كوب حليب سائل
3 ملعقة كبيرة عسل
1 ملعقة كبيرة فانيليا، سائلة
1 ملعقة كبيرة سكر، أو حسب الرغبة
4 موز
5 ملعقة كبيرة أيس كريم فانيلا
3 ملعقة كبيرة سكر بودرة
4 ملعقة كبيرة كاكاو
3 ملعقة كبيرة ماء دافئة
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي يقطع الموز قطع صغيرة ويخلط لمدة 3 دقائق ويوضع الحليب، اللبن، العسل، الأيس كريم، الفانيلا والسكر
- يوضع الكاكاو، السكر البودرة، الماء للحصول على صلصة شوكولاتة ثم توضع جانبًا.
- يسكب خليط الحليب في أكواب يزين ثم يسكب فوقه صلصة شوكولا ويقدم باردًا.
ميلك شيك الفراولة الشيف نجلاء الشرشابى
المكونات
لبن رايب
فراولة
آيس كريم
مكسرات
سكر
طريقة التحضير..
* ارفعى اللبن مع اللبن الرايب و الفراولة و السكر ثم ضيفى الايس كريم و يقدم باردا بالهنا مع المكسرات.
وإليك 3 طرق سريعة وسهلة لتحضيرها فى المنزل فى دقائق وبطرق غير مكلفة.
عمل ميلك شيك بسكويت بالشيكولاتة للشيف محى شوقى
المقادير:
- بسكويت بالشيكولاتة.
- كوب آيس كريم فانيلا.
- صوص شيكولاتة.
- نصف كوب حليب.
خطوات التحضير:
اخلطي بسكويت الشيكولاتة مع أيس كريم الفانيلا وصوص شيكولاتة والحليب في الخلاط، قدميه باردا مزين بصوص الشيكولاتة وبسكويت شيكولاتة مطحون
ميلك شيك الموز للشيف دعاء عاشور
المقادير..
2 كوب لبن رائب
3 كوب حليب سائل
3 ملعقة كبيرة عسل
1 ملعقة كبيرة فانيليا، سائلة
1 ملعقة كبيرة سكر، أو حسب الرغبة
4 موز
5 ملعقة كبيرة أيس كريم فانيلا
3 ملعقة كبيرة سكر بودرة
4 ملعقة كبيرة كاكاو
3 ملعقة كبيرة ماء دافئة
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي يقطع الموز قطع صغيرة ويخلط لمدة 3 دقائق ويوضع الحليب، اللبن، العسل، الأيس كريم، الفانيلا والسكر
- يوضع الكاكاو، السكر البودرة، الماء للحصول على صلصة شوكولاتة ثم توضع جانبًا.
- يسكب خليط الحليب في أكواب يزين ثم يسكب فوقه صلصة شوكولا ويقدم باردًا.
ميلك شيك الفراولة الشيف نجلاء الشرشابى
المكونات
لبن رايب
فراولة
آيس كريم
مكسرات
سكر
طريقة التحضير..
* ارفعى اللبن مع اللبن الرايب و الفراولة و السكر ثم ضيفى الايس كريم و يقدم باردا بالهنا مع المكسرات.