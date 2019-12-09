أحلى من المحلات.. طرق سريعة لتحضير الميلك شيك

يعد الميلك شيك من المشروبات الباردة الغنية بعناصر غذائية مفيدة للصحة ومن المفضل تناولها يوميًا لأنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة



وإليك 3 طرق سريعة وسهلة لتحضيرها فى المنزل فى دقائق وبطرق غير مكلفة.



عمل ميلك شيك بسكويت بالشيكولاتة للشيف محى شوقى

المقادير:

- بسكويت بالشيكولاتة.

- كوب آيس كريم فانيلا.

- صوص شيكولاتة.

- نصف كوب حليب.

خطوات التحضير:

اخلطي بسكويت الشيكولاتة مع أيس كريم الفانيلا وصوص شيكولاتة والحليب في الخلاط، قدميه باردا مزين بصوص الشيكولاتة وبسكويت شيكولاتة مطحون

ميلك شيك الموز للشيف دعاء عاشور



المقادير..



2 كوب لبن رائب

3 كوب حليب سائل

3 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة فانيليا، سائلة

1 ملعقة كبيرة سكر، أو حسب الرغبة

4 موز

5 ملعقة كبيرة أيس كريم فانيلا

3 ملعقة كبيرة سكر بودرة

4 ملعقة كبيرة كاكاو

3 ملعقة كبيرة ماء دافئة



طريقة التحضير

- في الخلاط الكهربائي يقطع الموز قطع صغيرة ويخلط لمدة 3 دقائق ويوضع الحليب، اللبن، العسل، الأيس كريم، الفانيلا والسكر

- يوضع الكاكاو، السكر البودرة، الماء للحصول على صلصة شوكولاتة ثم توضع جانبًا.

- يسكب خليط الحليب في أكواب يزين ثم يسكب فوقه صلصة شوكولا ويقدم باردًا.



ميلك شيك الفراولة الشيف نجلاء الشرشابى



المكونات

لبن رايب

فراولة

آيس كريم

مكسرات

سكر



طريقة التحضير..



* ارفعى اللبن مع اللبن الرايب و الفراولة و السكر ثم ضيفى الايس كريم و يقدم باردا بالهنا مع المكسرات.