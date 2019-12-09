ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للحوامل .. 6 نصائح للوقاية من نزلات البرد والأنفلوانزا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:09 ص
للحوامل .. 6 نصائح
للحوامل .. 6 نصائح للوقاية من نزلات البرد و الأنفلوانزا
Advertisements
رضوى حسام
من الطبيعي أن يحدث عدة تغيرات في جسم المرأة عندما تكون حاملًا، أبرز أحد هذه التغييرات هي ضعف الجهاز المناعي، لذلك يعتبر أن الأمهات الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

أكد موقع " health line " على أحتمالية الإصابة ببعض المضاعفات، ويمكن أن تشمل هذه المضاعفات التهاب الرئة ، التهاب الشعب الهوائية ، أو التهابات الجيوب الأنفية .

الحصول على لقاح الأنفلونزا يقلل من خطر العدوى والمضاعفات، وتشمل الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها للحد من خطر الإصابة بالمرض ما يلي:

• اغسل يديك كثيرًا
• الحصول على قسط كاف من النوم
• تناول نظام غذائي صحي
• تجنب الاتصال الوثيق مع العائلة المريضة أو الأصدقاء
• ممارسة الرياضة بانتظام
• الحد من التوتر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. تعرف على أعراضه وأبرز العلاجات وطرق الوقاية منه للكبار والأطفال

مش للسحر ولا الشعوذة.. فوائد صحية لزيت البردقوش

تعرف على نصائح للوقاية من البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء

3 حيل مجربة لتنقية الرئتين وحمايتك من التهابات الشعب الهوائية

10 أعراض تنذرك بالإصابة بـ الجيوب الأنفية

احذر.. 6 مضاعفات يتعرض لها مريض الجيوب الأنفية

ترشيحاتنا

تعديل موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

مقبرة من دورين تثير الجدل في المنوفية.. ما وظيفة الدور الثاني ؟

أحمد الفيشاوي يثير جدلا بـ نيولوك مع هيفاء وهبي.. ومصطفى خاطر يداعبه: كريستيانو رونالدو

تصريح خطير لـ ترامب في حال فشلت صفقة القرن

الداعشي المغتصب يروي تفاصيل عملية خطف الفتاة أشواق حجي

موعد مباراة السعوديه والبحرين في نهائي كأس الخليج.. والقنوات المفتوحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد F-150 الكهربائية تستطيع استخدام 4 محركات في وقت واحد... صور

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد