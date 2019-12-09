للحوامل .. 6 نصائح للوقاية من نزلات البرد والأنفلوانزا

من الطبيعي أن يحدث عدة تغيرات في جسم المرأة عندما تكون حاملًا، أبرز أحد هذه التغييرات هي ضعف الجهاز المناعي، لذلك يعتبر أن الأمهات الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات الفيروسية والبكتيرية.



أكد موقع " health line " على أحتمالية الإصابة ببعض المضاعفات، ويمكن أن تشمل هذه المضاعفات التهاب الرئة ، التهاب الشعب الهوائية ، أو التهابات الجيوب الأنفية .



الحصول على لقاح الأنفلونزا يقلل من خطر العدوى والمضاعفات، وتشمل الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها للحد من خطر الإصابة بالمرض ما يلي:



• اغسل يديك كثيرًا

• الحصول على قسط كاف من النوم

• تناول نظام غذائي صحي

• تجنب الاتصال الوثيق مع العائلة المريضة أو الأصدقاء

• ممارسة الرياضة بانتظام

• الحد من التوتر

