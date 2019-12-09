5 نجوم x العمليات.. نيللي كريم تستأصل ورما وبطل نصيبي وقسمتك مريض بالسرطان

شهد الأسبوع الماضى إعلان عدد من النجوم عن مرضهم، وإجراء البعض عمليات جراحية ودخولهم المسشتفى للعلاج ولعل من أبرزهم الفنانة نيللى كريم ومحمد فؤاد وهنا الزاهد.



صدى البلد يرصد تفاصيل مرض هؤلاء النجوم فى التقرير التالى :



نيللى كريم

كشفت الفنانة نيللي كريم لوكالة "سبوتنيك" الروسية عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها قبل يومين، إذ قالت إنها أجرت استئصالًا لورم حميد في الوجه، منذ 12 يوما.



وبعد دقائق، بعثت نيللي كريم رسالة طمأنة لجمهورها عبر حسابها الرسمي على تويتر، قائلة: «أحب اطمئن كل أصدقائي و جمهوري أنا الحمد الله بقيت كويسة .. عاوزة أشكر ربنا أولا وأشكركم من كل قلبي علي سؤالكم و أمنيتكم للشفاء .. ربنا ما يحرمني منكم».



يأتي ذلك بعدما سافرت نيللي كريم، منذ عدة أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إجراء عملية جراحية داخل إحدى المستشفيات المتخصصة في العين والأذن.



وكشفت نيللي كريم، عن اسم المستشفى الذي دخلته وهو مستشفى ماساتشوستس للعيون والأذن بجامعة هارفارد الأمريكية.



وتابعت نيللي كريم، نشر عدة صور لمعالم البلدة السياحية، ما يؤكد استقرار حالتها الصحية بعد خضوعها للعملية الجراحية هناك.



محمد فؤاد

خضع النجم محمد فؤاد لبعض الفحوصات الطبية بمجرد وصوله إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، إثر تعرضه لوعكة صحية أصابته عصر الجمعة 29 نوفمبر.



وأجرى محمد فؤاد رسما للقلب داخل المستشفى للاطمئنان على حالته وبدأ تلقي العلاج، وبدا «فؤاد» واعيًا ويتحدث مع الأطباء، في الصور التي نشرها أهله وأقاربه على السوشيال ميديا.



جاء ذلك بعدما أعلن طاهر فؤاد (ابن عم النجم محمد فؤاد)، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن دخول النجم إلى أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.



وأعرب طاهر، عن أمنياته بدوام الصحة والعافية للنجم محمد فؤاد والشفاء العاجل والتام له، ولم يكشف أي شئ عن تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمت به.



وكشف طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة الموسيقيين، أن فؤاد تعرض لأزمة صحية مفاجئة، ونقل إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، حتى استقرار حالته وانتهاء الفحوصات الطبية.



وأكد طارق مرتضى، أن الفنان محمد فؤاد شعر بحالة إعياء شديد نقل إثرها إلى المستشفى وتم إجراء فحوصات له وأشعة طبية ورسم قلب، أثبتت معاناته من ارتفاع كبير في ضغط الدم، وبعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية تم نقله من الطوارئ إلى غرفة الملاحظة.



هنا الزاهد



تحسنت حالة الفنانة هنا الزاهد، الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية، إثر تعرضها لتعب مفاجئ بعد وقت قصير من زواجها من أحمد فهمي.



وكتبت هنا الزاهد، عبر حسابها على "فيسبوك": "بعد تعب شهرين و نص و محرومة من الأكل اللي بحبه عشان المرارة، عايزة أشكر أحسن دكتور محمد حقى على تعبه معايا وأني كل شوية أكلمه حتى بليل و دايما مرحب جدا أنه يجاوب على كل أسئلتي. أخيرا الحمد لله شِلت المرارة".



بدرية طلبة



تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة بدرية طلبة وهي مستلقية على السرير ويبدو عليها التعب.



وظهر خلال الفيديو أحد الأطباء يعطيها بعض المحاليل والماكيير يضع لها المكياج للاستعداد للمشاركة في العرض المسرحي " لوكاندة الأوباش".



قررت بدرية أن تتحامل وتقاوم التعب من أجل التزامها بالعرض المسرحي الذي يبدأ أول العروض اليوم خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي .



بطل نصيبى وقسمتك

نشر الفنان عمرو محمود ياسين تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه إجراء أحد أبطال مسلسل نصيبى وقسمتك عملية جراحية بعد إصابته بمرض السرطان حيث أجراها أمس.



وعلق عمرو محمود ياسين قائلا: "ياسين محمد، شاب صغير من أبطال محاربة مرض السرطان.. شارك معايا في حكاية ما يطلبه المستمعون.. عنده عملية.. أرجوكم تدعو له بالشفاء".