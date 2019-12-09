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توك شو

أسامة شرشر: مشكلة الشهر العقاري أصبحت كارثية على مستوى المحافظات.. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:10 ص
الشهر العقارى
الشهر العقارى
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قسم التوك شو
قال النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب، إن مشكلة الشهر العقارى أصبحت كارثية على مستوى محافظات مصر وأخطر ما في الموضوع أن هناك من يتربح من الأزمة وهي ليست وليدة اليوم أو أمس.

وأضاف النائب أسامة شرشر خلال تصريحات تليفزيونية، أننا طالبنا كثيرا تحت قبة البرلمان أن هناك مسابقة منذ أربع سنوات لتعيين أكثر من 4 آلاف موظف في الشهر العقارى ولم يتم تعيينهم حتى الآن .

وأوضح أسامة شرشر أن البرلمان يراقب ويحاسب ويحاكم الحكومة فيجب بناء على ذلك إصدار تشريع يلزم الحكومة بتسهيل هذه الخدمة إلى المواطنين.

وأشار أسامة شرشر إلى أنه تقدم باستجواب إلى رئيس الحكومة أن هناك 26 ألف فدان في العياط و 14 ألف فدان تابعين إلى شركة قيمتهم أكثر من 220 مليار جنيه، أين حق الشعب المصرى بهم؟
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