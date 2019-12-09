كابتن المنتخب البحريني: تعاهدنا أن نحقق البطولة وأن نقاتل من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة

بات سيد محمد جعفر، أول قائد للمنتخب البحريني، يحمل كأس الخليج، بعد قرابة نصف قرن من المشاركات.



وتوج المنتخب البحريني بلقب كأس الخليج، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره السعودي، الليلة، بهدف نظيف.



وقال سيد محمد جعفر، بعد اللقاء "قبل المباراة، تعاهدنا أن نحقق البطولة وأن نقاتل من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، وهذا ما حصل، صحيح أننا خسرنا من السعودية في دور المجموعات بهدفين نظيفين، لكن المباراة النهائية كانت مغايرة".



وأضاف "قدمنا أداء قويا جدا، لنتغلب على المنتخب السعودي القوي".



وأضاف "لكل إنجاز رجال يقفون من خلفه، وفي المقام الأول نرفع هذا الإنجاز إلى ملك البحرين ورئيس الوزراء وولي عهده وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الذي قدم لنا كل الدعم وحرص على المتابعة منذ انطلاق البطولة حتى نهايتها".



من جانبه قال القائد الثاني لمنتخب البحرين، إسماعيل عبد اللطيف: "منتخبنا في تطور مستمر، وفوزنا بكأس الخليج يؤكد أن حصد لقب غرب آسيا لم يكن محض صدفة، فضلا عن نتائجنا الجيدة في تصفيات آسيا، كلها أمور تؤكد أن البحرين على الطريق الصحيح".



وأشار إلى أن المنتخب البحريني يمتلك جهازا فنيا على أعلى مستوى، وأن هذه بداية "والقادم سيكون أفضل".



وتابع: "اللقب كان هدفنا الأول، لأننا لم نفز به من قبل، وكان لابد من وضع نهاية لهذا الأمر. قدمنا في هذه البطولة ما يؤكد جدارتنا بالوصول إلى منصات التتويج، رغم أن البداية لم تكن جيدة".



وأشار إلى نقطة التحول في مسار البحرين بخليجي 24، فقال: "بعد الفوز على الكويت برباعية وتأهلنا للدور قبل النهائي حصلنا على جرعة معنوية قوية، وتضاعفت طموحاتنا بإمكانية تحقيق الحلم الذي راودنا كثيرا".



وتابع: "كنا نأخذ كل مباراة على حدة، وقاتلنا بكل قوة من أجل حصد اللقب الخليجي الغالي وإسعاد جماهيرنا الوفية التي لم تقصر معنا وكانت تعتبر اللاعب رقم واحد، والحمد لله أننا أدخلنا عليهم الفرحة".



وأتم عبد اللطيف الذي شارك في حمل الكأس الأولى للبحرين اليوم، مع زميله حارس المنتخب سيد محمد جعفر: "مباراة السعودية كانت صعبة للغاية وهذه هي طبيعة المباريات النهائية".