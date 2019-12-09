انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية بجامعة حلوان

ينظم مركز الدراسات والتعاون البحثي الإفريقي بجامعة حلوان المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية: (التنمية المستدامة لإفريقيا كما نتطلع إليها) في الفترة من 9 - 11 ديسمبر 2019 بكلية السياحة والفنادق.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث



ويتناول المؤتمر كيفية تحقيق التنمية المستدامة لدول القارة في كل المجالات المعرفية والتطبيقية من خلال تقديم أبحاث علمية متخصصة تمثل ركيزة لصانعى القرار للانطلاق نحو آفاق مستقبلية واعدة.



و يناقش المؤتمر عدة محاور مهمة للنهوض بالقارة السمراء تتمثل في التكنولوجيا الحيوية والتنمية المستدامة والصحة و التعليم والطاقة الجديدة والمتجددة والفنون والآداب والتراث.



كما يهدف أيضا إلى البحث في الاستثمار العقاري وصناعة التشييد والبناء.



هذا ويشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين والعلماء في تخصصات متنوعة من جامعات مختلفة وبحضور رؤساء معاهد الدراسات الإفريقية ، والمستشارين الثقافيين للدول الإفريقية، وبعض الشخصيات العامة.