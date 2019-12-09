وكيلة ألسن عين شمس تفتتح فعاليات الصالون الثقافي بعنوان كتاب و قراء

افتتحت الدكتورة علا عادل وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الصالون الثقافي الأول للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠، بعنوان "كتاب و قراء"، الذي نظمة القطاع بالتعاون مع المركز الثقافي الألماني بالقاهرة "معهد جوته"، تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، بحضور السيدة عبير مجاهد مدير مكتبة معهد جوته، أ.إسلام أنور ، أ.محمد البعلي صاحب دار نشر صفصافه، د.نهلة ناجي الأستاذ المساعد بقسم اللغة الألمانية بالكلية، و عدد كبير من طلاب الكلية بمختلف الأقسام، لمناقشة مشروع ترجمة الكتاب الألماني "أشياء تختفي".



و خلال كلمتها أوضحت علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الصالون سيناقش مشروع ترجمة أحد أهم الكتب الألمانية الذي تناولت خلاله الكاتبه الألمانية عدد من الأشياء التي تختفي في المجتمع الألماني، سواء كانت أشياء مادية أو معنوية؛ كعدد من العادات التي بدأت في الاختفاء من المجتمع الألماني، وعددا من الحرف و الأعمال التي لم يعد لها وجود، و الكتاب يتكون من عدة فصول منفصلة تحكي خلالها العديد من العادات و التقاليد الخاصة بالمجتمع الألماني.



وأوضحت، أن مشروع ترجمة الكتاب الألماني الذي أطلقه معهد جوته، جاء بالتعاون مع ١٢ طالبا من كليات الألسن و التربية من جامعات عين شمس و حلوان و القاهرة، و بإشراف أربع أساتذة من تلك الجامعات، ليصبح عملا مشتركا بين شباب المترجمين و بإشراف أكاديمي من عدة جامعات.



وأكد محمد البعلي صاحب دار نشر صفصافه أن المترجم وظيفتة ليست مقتصرة علي نقل معاني الكلمات للغة العربية فحسب؛ بل أنه منوط بنقل ما بين السطور و المعاني الخفيه التي يقصدها الكاتب الأصلي للنص قبل ترجمته، وهي عملية معقدة تستلزم الغوص في ثقافة الطرف الأخر قبل البدء في عملية الترجمة ليكون على دراية كاملة بالمقصود الذي لم يكتبه الكاتب.



بينما تناولت الدكتورة نهلة ناجي الأستاذ المساعد بقسم اللغة الألمانية و أحدى المشرفين على ترجمة الكتاب، الصعوبات التى واجهت عملية الترجمة والتي استلزمت عقد ورشة عمل للمشاركين في الترجمة للوقوف على أهداف و أسلوب الترجمة المشتركة بين الطلاب و أعضاء هيئة التدريس، و أشارت إلى أن طبيعة الكتاب المقسمة على عدة فصول منفصلة ساعدت المترجمين في التعاون لإتمام تلك التجربة المتميزة.



وشهدت فعاليات الصالون الثقافي تفاعلا كبيرا من الحضور، حيث قام الطلاب بقراءة عدد من النصوص المترجمة و مناقشتها مع أعضاء هيئة التدريس، للتعرف على الآليات المناسبة في ترجمة النصوص إلى العربية .

